Rosalía, Alejando Sanz y Yerai Cortés, los españoles que han brillado en la nueva edición de los Latin Grammy en Las Vegas

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Las VegasRosalía conquistó este jueves la 27º edición de los Latin Grammy como la más premiada, al embolsarse seis galardones, entre ellos el de Álbum del Año por su aclamado ‘Lux’ y Canción del Año con ‘La Perla’.

Rosalía con seis Latin Grammy, Alejandro Sanz y Yerai Cortés con un gramófono dorado cada uno, fueron los españoles que brillaron durante la ceremonia de estos premios a la música latina, que se llevó a cabo este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Esta es la lista de ganadores de la 27ª edición de estos premios

Álbum del año: ‘Lux (Complete Works)’, de Rosalía

Grabación del año: ‘Niño’, de Milo J

Canción del año: ‘La Perla’, de Rosalía

Mejor artista nuevo: Aria Vega

Mejor álbum contemporáneo de pop: ‘¿Y Ahora Qué +?’, de Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana: ‘Tropicoqueta’, de Karol G

Mejor álbum de rock: ‘Shine’, de Fito Paez

Mejor álbum cantautor: ‘Taracá’, de Jorge Drexler

Mejor álbum de música alternativa: ‘LUX (Complete Works)’, de Rosalía

Mejor canción de tropical: ‘Nombre y Apellido’, de Luis Enrique y De La Ghetto

Mejor canción de pop: ‘La Perla’, de Rosalía y Yahritza y Su Esencia

Mejor canción urbana: ‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’, de Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor canción de rock: ‘Ego’, de The Warning

Productor del Año: Edgar Barrera

Compositor del Año: Sara Schell

Rosalía, Alejando Sanz y Yerai Cortés, los españoles que brillaron en los Latin Grammy

La catalana partía como una de las favoritas de la noche con siete nominaciones de las cuales obtuvo álbum del año por ‘Lux’, canción del año por ‘La perla’, video musical versión corta por ‘Sauvignon Blanc’, álbum de música alternativa por ‘Lux’, mejor canción pop por ‘La perla’, además de mejor ingeniería de álbum.

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Por su parte, Alejando Sanz se impuso a su connacional Pablo Alborán con el premio a mejor álbum de pop contemporáneo gracias a su álbum ‘¿Y ahora qué+?’, que es la edición ampliada de ‘¿Y ahora qué?’, trabajo que ya había obtenido este mismo galardón en 2025. Sanz no asistió al acto, que este año alcanza su 27.ª edición. Por su parte, Yerai Cortés se alzó con el premio de mejor álbum flamenco con ‘POPULAR’.

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Otros españoles que formaron parte de esta edición pero que no salieron triunfantes fueron el rapero Kase.O, quien buscaba su primer Latin Grammy por el tema ‘Mono’; Leiva nominado a mejor canción pop/rock por ‘Hasta que me quede sin voz’ o la banda de folk metal Mago de Oz y su álbum ‘Malicia’, nominado mejor álbum de rock.

La argentina-española Nathy Peluso estaba nominada a mejor álbum de salsa por ‘Malportada’; mientras que Bad Gyal aspiraba al premio a mejor actuación de reguetón y mejor álbum de música urbana por ‘Más cara’. Finalmente Gyal solo subió al escenario para cantar con Daddy Yankee el tema ‘Dura’ y Peluso formó parte del homenaje al fallecido salsero Willie Colón.