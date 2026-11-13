Ana Carrillo 13 NOV 2026 - 14:19h.

Repasamos los momentos más destacados de la gran final, en la que Asraf Beno se impuso a Yola Berrocal en el último televoto

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¡'Supervivientes All Stars 2026' ya tiene ganador: Asraf Beno! En una gala presentada por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y María Lamela desde Honduras y que ha marcado récord de audiencia en la edición (18.2%), el marido de Isa Pantoja se ha impuesto el televoto final a Yola Berrocal. La tercera posición fue para Víctor Janeiro y la cuarta para Omar Sánchez. La noche estuvo llena de momentazos que repasamos aquí para ir preparándonos para el debate final, que será este domingo 15 de noviembre a las 22:00 en Telecinco.

La euforia de Asraf Beno al convertirse en el ganador

Asraf Beno coge el relevo de Rubén Torres, ganador de la segunda edición, gracias al apoyo del público, que le apoyó para que se hiciera con la victoria al salvarle en la primera nominación de la noche, en la que se enfrentaba a Víctor y Omar porque Yola había ganado el último collar de líder. Su destreza en el primer juego de la noche le hizo ganar una plaza en el último juego de la edición, en el que se impuso a Yola. La audiencia tuvo que escoger entre Yola y Víctor, decantándose por la representante. El duelo final, por tanto, fue entre los dos amigos, que celebraron haber llegado juntos a la 'finalísima'.

Finalmente, la audiencia quiso ver coronado vencedor al modelo, que estalló de alegría al saber que había logrado su sueño de hacerse con la victoria tras haberse quedado cerca de ganar en otros realities: en 'Supervivientes 2023' quedó en cuarta posición y en 'GH DÚO' se hizo con la plata. Su euforia fue doble porque pudo celebrarlo al lado de su mujer, Isa Pantoja, que como el resto de familiares viajó hasta Honduras para vivir desde allí la gran final.

Los reencuentros de los finalistas con sus familiares

Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro; Mica, la abuela de Omar, y Héctor, hermano de Yola Berrocal, viajaron también hasta allí. Todos protagonizaron emotivos reencuentros con los finalistas, que estaban deseando poder abrazar de nuevo a alguien de su familia tras más de dos meses sin verlos.

Víctor no quería dejar de abrazar a la madre de sus tres hijos, Omar le preguntaba a su abuela si todos sus familiares y amigos estaban orgullosos de su paso por el concurso y Yola quería saber si su padre estaba contento con cómo lo había hecho.

La petición de Asraf a Isa Pantoja

En su reencuentro, Asraf le repitió muchas veces a Isa Pantoja que estaba muy guapa y ella le contó que estaba muy feliz de haber podido sacar adelante todos sus planes pese a estar separados durante dos meses. También le dijo que su bebé, Cairo, sigue acordándose de él. El modelo aprovechó su reencuentro para confesarle a Isa algo que ya había dicho en el concurso: ¡quiere tener otro bebé con ella! La prima de Anabel Pantoja le respondió que ella también desea ampliar la familia.

Rosa Benito y Jorge Javier Vázquez hablan sobre Belén Esteban y Rocío Carrasco

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de contarle a Rosa Benito que Belén Esteban había regresado a Telecinco para participar en '¡De viernes!' y le confesó que nunca hubiera pensado que acabaran tan enemistadas porque él había sido testigo de la amistad tan sincera que tuvieron cuando trabajaban juntas. La exconcursante le respondió que es cierto que fueron muy amigas pero que Belén le falló porque criticó públicamente a su hija: "Y eso no lo perdono".

Jorge Javier y Rosa también comentaron que tienen posturas irreconciliables acerca de Rocío Carrasco y él aseguró que, pese a sus diferencias en ese tema, le gustaría volver a ver a Rosa en televisión y que la animaría a participar en 'GH VIP'.

Rosario Mohedano se sincera con su madre

Rosa Benito protagonizó un emocionante reencuentro con su hija, Rosario Mohedano, con la que confesó que tiene un vínculo muy especial. Tras los abrazos y las bonitas palabras, Jorge Javier le pidió a Rosario que fuera sincera con su madre y le confesase qué no le había gustado de su paso por el concurso. La cantante compartió con su madre que no le había gustado que hablase de ciertas cosas y Rosa comprendió a qué se refería pero le explicó que ella quería compartir sus vivencias y opiniones con la audiencia.

El homenaje de Jorge Javier a Chiqui

Jorge Javier Vázquez se reencontró con Chiqui y bailaron, bromearon y hasta hubo confesiones porque el presentador le contó que había estado toda la edición pronunciando 'All Stars' tal cual lo había dicho ella en su vídeo de presentación a modo de homenaje.

Los finalistas cumplen su promesa: ¡se bañan desnudos!

En sus últimas horas en la playa, Asraf Beno intentó llegar a 300 peces pescados y Yola Berrocal le dio una última clase de pilates a sus compañeros. También tuvieron tiempo para repasar todo lo que habían vivido en el concurso, recordar a los concursantes que pasaron por allí y a disfrutar de un baño desnudos, como prometieron que harían en esas últimas horas:

La sorpresa de los finalistas al verse en el espejo

Tras dos meses sin mirarse en un espejo, los cuatro finalistas han podido apreciar su cambio físico. Todos se han quedado muy sorprendidos ante su nueva imagen: Yola se ha visto rapada, Asraf ha alucinado con lo moreno que se ve, Víctor sigue sin acostumbrarse a sus nuevas cejas y Omar ha visto por fin cómo le queda su corte desigual.

La despedida de Marta Peñate y Rubén Torres

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2026' estuvieron acompañados las primeras semanas por los dos ganadores de las ediciones anteriores, Marta Peñate y Rubén Torres, que ejercieron como capitanes de los equipos. Antes de anunciar el nombre del ganador, Jorge Javier les ha dado paso para que pudieran decirle unas palabras a los finalistas, que han agradecido sus elogios en un momento de tantos nervios para ellos.

La emoción de María Lamela

Justo antes de anunciar el nombre del ganador, María Lamela no pudo contener más las lágrimas y le agradeció a los concursantes su implicación en la aventura y su amor por el formato. Una emotiva despedida que puso el broche de oro a una noche de lo más emocionante.

El domingo, las emociones y los momentazos continuarán porque queda el debate final, presentado por Sandra Barneda, a las 22:00 en Telecinco.