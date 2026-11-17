telecinco.es 17 NOV 2026 - 10:48h.

Las parejas desvelan en qué punto están y más de una historia ha vivido muchos capítulos tras las hogueras finales

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'La isla de las tentaciones' ha vivido el reencuentro seis meses después desvelando en qué punto están las relaciones de las parejas que han protagonizado esta edición. Sin duda, una de las hogueras con más carga emocional fue la de Kico y Paula, que entraban por separado pero...

A pesar de que Paula cayó en la tentación con Fran, Kico quiso marcharse con ella de la isla y fue ella quien decidió irse sola. Sin embargo, seis meses después, la pareja nos cuenta que ha retomado su relación y que han trabajado mucho para que todo siga bien. Tras verse a sí mismos, Kico publicaba unas emotivas palabras en redes sociales: "El amor más puro no es el que nunca se quiebra, sino el que, aun estando herido, encuentra la fuerza para perdonar y volver a empezar".

Sergio y Paola, Irini y Josué: la historia más complicada

Paola y Sergio protagonizaron un tenso reencuentro en el que mucho han tenido que ver Josué e Irini y es que, lejos de que la tentadora mantuviera su relación con Sergio, retomó lo que había empezado con otro tentador antes de la isla... ¡Josué!

"Peor que un culebrón", decía Sergio en sus redes sociales mientras Paola quería cerrar capítulo

Lo que piensa Irini

Pero ¿Qué opina Irini? Ella imaginaba que muchos no iban a entender sus decisiones "con respecto a según qué situaciones", reconoce que no es perfecta pero dejaba claro: "SIEMPRE actúo desde el corazón, llevaba muchos años sin sentir que mi corazón latía, y que podía actuar desde lo que él me mandaba y no desde lo que mandaba mi cabeza".

Mara y Juanpi siguen juntos mientras Miguel está conociendo a alguien

Mara no pudo evitar caer en la tentación con Juanpi, su ex, dejando desolado a Miguel. Seis meses después, salía a la luz que Miguel está conociendo a Mar, que también acudió como pareja a la isla. Por su parte, Mara y Juanpi siguen retomando lo que tuvieran hace tiempo...

Pero además, protagonizaron un momento en el que Juanpi mostró que, taly como Miguel tenía un pijama con la cara de Mara, él tiene unos calzoncillos. "¿Alguien sabe a qué edad se madura?", se preguntaba Miguel.

Andrea, tras su enfado con Náyades: "Cuando te dice que se cree a tu ex más que a ti"

Por su parte, Náyades y Andrea desvelaban que siguen conociéndose seis meses después. Sin embargo, protagonizaban una tensa bronca tras el reencuentro con Nacho en la que Náyades afeaba al soltero su actitud: "Nacho no miente y no voy a consentir que le faltes el respeto".

"Cuando te dice que se cree a tu ex más que a ti", escribía Andrea mientras cantaba: "Éramos tres en una relación de dos..."

Las ocho horas y media de conversación de Gema y Rubén

Rubén y Gema siguen tan distanciados como lo estaban en su hoguera final. Eso sí, ambos confesaban que mantuvieron una larguísima charla por videollamada. Ocho horas y media tras las que se les hizo de día pero en la que tuvieron claro que querían finalizar su relación.