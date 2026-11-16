Llega un temporal de viento y lluvia al norte de España: el miércoles, el peor día de la semana con la aparición de un río de humedad
Meteored advierte que las lluvias irán a más el martes y el miércoles será una de las jornadas más adversas de la semana
Lluvias persistentes y fuertes rachas de viento en Galicia: así afectará el frente atlántico en la mitad oeste peninsular
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este lunes el aviso amarillo en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja por lluvias, fuertes rachas de viento o fenómenos costeros. También está en alerta la provincia de Burgos, en Castilla y León, por rachas que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora.
Pero el tiempo podría complicarse. Meteored advierte que las lluvias irán a más el martes y el miércoles será una de las jornadas más adversas de la semana. En Galicia, los avisos por lluvias afectan a A Coruña y al interior de Pontevedra, donde podrán acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. En las Rías Baixas y el entorno del Miño, las precipitaciones podrán dejar hasta 40 litros en el mismo periodo de tiempo.
Vientos de hasta 80 km/h en A Coruña, A Mariña lucense y las Rías Baixas
En el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, A Mariña lucense y las Rías Baixas se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h, mientras que en el interior de Pontevedra podrán alcanzar los 70 km/h. Además, el litoral de A Coruña, Pontevedra y A Mariña lucense permanece en aviso por temporal marítimo, con vientos del sur o suroeste de entre 50 y 61 km/h.
En Asturias, Cantabria y País Vasco, el viento de componente sur-suroeste soplará con intensidad en amplias zonas, con rachas que podrán llegar a los 90 km/h. En La Rioja, también bajo aviso amarillo, se esperan rachas de hasta 80 km/h. La misma velocidad podrán alcanzar las rachas en la provincia de Burgos.
Según la AEMET, los avisos ya están activos en Galicia. En Asturias comenzarán a las 10:00 horas, mientras que en Cantabria, País Vasco, La Rioja y Burgos se activarán a partir de las 16:00 horas.
Las lluvias serán más fuertes con la llegada de un río de humedad
Según la previsión de Meteored, este martes las lluvias se intensificarán en el Sistema Central y se extenderán a otras comarcas de Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja y el noreste peninsular, donde también podrían desarrollarse algunas tormentas.
Aunque el miércoles podría ser el peor día de la semana. Los modelos meteorológicos apuntan a la llegada de un río de humedad que arrancará desde el Caribe que incidirá sobre España y reforzará las precipitaciones en distintas comunidades, según Meteored.
Las lluvias podrán ser especialmente intensas, con acumulaciones superiores a los 50 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas en el centro-norte de Extremadura, zonas de Castilla y León próximas al Sistema Central y el oeste de Galicia.
Las precipitaciones también se extenderán a Castilla-La Mancha, Ceuta y la Comunidad de Madrid. De forma más irregular, llegarán a Andalucía y al resto del interior peninsular, además de Baleares, donde no se descartan tormentas aisladas.