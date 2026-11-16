'El Ruso' habría sido visto alrededor de las 08:30 horas en un establecimiento de la localidad

La Policía analiza los restos de la bomba de Oviedo para averiguar cómo fue fabricada y si 'El Ruso' contó con ayuda

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OviedoLas autoridades continúan con el dispositivo de búsqueda de Manuel Ferrero Álvarez, 'El Ruso', el hombre buscado por su presunta implicación en los hechos ocurridos en Oviedo en los que falleció un policía. La Guardia Civil ha recibido testimonios que le situarían presuntamente en Manresa (Barcelona).

Según la información trasladada, habría sido visto alrededor de las 08:30 horas en un establecimiento de la localidad y posteriormente en la estación de autobuses de Manresa.

Controles en un tren

A raíz de estas informaciones, la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo en la estación de Montcada i Reixac, donde los agentes se ha realizado controles de pasajeros de un tren de Rodalies con destino Barcelona y comprobando sus identidades. Se ha realizado una revisión con una unidad canina, TEDAX y Brimo y ha dado negativo.

La actuación se desarrolla en coordinación con los Mossos d'Esquadra.