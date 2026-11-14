La entrevista forma parte de la ronda de encuentros que Informativos Telecinco ha previsto con los principales líderes políticos durante esta campaña electoral

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Informativos Telecinco entrevistará el próximo lunes al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena campaña electoral. El encuentro será conducido por Carlos Franganillo durante la edición de las 21.00 horas del informativo.

La entrevista forma parte de la ronda de encuentros que Informativos Telecinco ha previsto con los principales líderes políticos durante esta campaña electoral. Sánchez será el primero en pasar por el plató para abordar las principales cuestiones de la actualidad política y las propuestas de su candidatura.

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Sánchez defiende la buena política frente a "la mala educación"

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado "la buena política" que han llevado adelante los socialistas en los últimos ocho años frente a "la mala educación" que considera que practican el PP y Vox, y ha llamado a llenar las urnas el próximo 29 de noviembre para frenar la "involución" y la "motosierra" que, a su juicio, representan ambos partidos.

Así lo ha proclamado durante el mitin que ha ofrecido en Palma de Mallorca junto a la actual presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSOE por Baleares, Francina Armengol, en un recinto volcado con su líder, al que han dedicado un cartel con la leyenda 'La Peter lo peta' que el propio candidato ha mostrado orgulloso a los asistentes.

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Ataviado como viene siendo habitual con la camiseta con el lema del PSOE para estos comicios 'La Fuerza de la Gente' (aunque en mallorquín), Sánchez ha comenzado su discurso contrastando "la buena política" de su partido frente a la "mala educación" de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que ha acusado de tratar de "imponer" el "insulto", el "ruido" y la "falta de argumentos" a aquellos que, como el PSOE, planteaban soluciones a los problemas.