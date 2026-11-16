Lorena Romera 16 NOV 2026 - 10:56h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y la modelo están esperando su primer hijo tras un año de relación

Así es Lorena Durán, la modelo con la que Noel Bayarri se convertirá en padre

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Noel Bayarri y Lorena Durán van a ser padres. Un año después de confirmar su romance en una romántica escapada a Venecia, el que fuera concursante de 'Supervivientes' y la modelo han anunciado por sorpresa su embarazo a través de un post conjunto en el que hacen partícipes a sus seguidores del mágico momento que viven. Un vídeo en el que la pareja recopila momentos de su relación y que culmina con la ecografía del bebé y el latido de un corazón.

Completamente emocionados, los futuros papás han acompañado esta publicación tan especial con una dedicatoria dirigida directamente al bebé que viene en camino: "Algunos finales son inevitables… porque hay comienzos que llegan para cambiarlo todo. Y tú eres el comienzo más bonito que podríamos imaginar. Te esperamos con el corazón lleno de amor. Mamá y papá".

El clip que han compartido es un fiel reflejo de su complicidad, mostrando desde esos primeros paseos en góndola por Venecia -la escapada que les sirvió para confirmar públicamente su historia de amor- y carreras por la orilla del mar al atardecer, hasta bailes en la playa, confidencias y momentos cotidianos cargados de muestras de cariño.

De repente, la pantalla se funde a negro con un mensaje que lo cambia todo: "Para dar el siguiente paso...". Es entonces cuando la cámara muestra la cara de asombro y emoción de Noel antes de girar hacia Lorena, tumbada en la camilla de la consulta médica. Con las manos entrelazadas sobre el pecho y una sonrisa imborrable en el rostro, la también influencer observa la pantalla del ecógrafo donde ya se distingue la silueta de su bebé.

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Además del vídeo, la pareja ha puesto de portada una fotografía en blanco y negro, en la que muestran su test de embarazo, donde se lee claramente: "embarazada 3+". De este modo, el canario —que dio el salto a la fama en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y la modelo ponen el broche de oro a una discreta pero sólida historia de amor mientras se preparan para comenzar la aventura más importante de sus vidas.