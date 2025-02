'Socialité' | Programa, en vídeo (22/02/25)

La sorprendente actuación de India Martínez y Will Smith en los 'Premios Lo Nuestro'

India Martínez y Will Smith consiguieron dejar boquiabierto al público del Kaseya Center, en Miami, con la actuación conjunta que hicieron sobre el escenario de los 'Premios Lo Nuestro'. Y no solo a los presentes. Los vídeos del momento no dejan de viralizarse en las redes sociales. Además, en exclusiva, las imágenes de Ester Expósito bailando bachata con el que podría ser su nueva ilusión, el actor Hugo Diego García.