Fiesta 08 JUN 2025

Disfruta del programa de 'Fiesta' del sábado 7 de junio, completo y online

Chayo Mohedano ha vuelto a reunir a la familia para, en esta ocasión, celebrar la Primera Comunión de su hijo Andrés. Una reunión a la que no faltó Rosa Benito, pero a la que, sin embargo, no asistió Amador Mohedano porque, precisamente, no quería coincidir con su exmujer. Además, 'Fiesta' habla, en exclusiva, con Antonia, la nueva ilusión del José Manuel Díaz-Patón.