Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (07-08-2025)

El intenso calor no ayuda en la extinción de incendios; Galicia suma este jueves más fuegos

El Gobierno avisa de que seguirá "muy de cerca" los discursos de odio tras la polémica en Jumilla

Incendios en Galicia, desolación en Tarifa y alerta en Francia por el fuego

El intenso calor no ayuda en la extinción de incendios. Galicia suma hoy más fuegos, ya van siete solo esta semana y se cree que la mayoría son intencionados. En Tarifa, hay un panorama desolador con el que se han encontrado los desalojados. Sobre el peor incendio de Francia en más de medio siglo, hay 17.000 hectáreas arrasadas de momento.

El Gobierno critica al PP por prohibir las celebraciones musulmanas en Jumilla: un ejemplo de su "deriva extremista"

El Gobierno ha definido de "extremista" y "excluyente" el veto de PP y Vox a las celebraciones de religión musulmana en la instalación deportiva pública de Jumilla, en Murcia. Desde el ministerio de la Presidencia han advertido que "en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución" y que se mantendrán muy atento a los discursos de odio que surjan de iniciativas como estas.