Patricia Fernández 08 AGO 2025 - 01:34h.

Un grupo de personas sueña con vivir en comunidad, cada uno en su espacio privado, pero dentro de una gran casa compartida. Jesús Calleja visita Llanera, en Asturias, para conocer este proyecto de cohousing que, aunque se vio afectado por problemas económicos, él se propone revivir y hacer realidad.