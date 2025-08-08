Logo de telecincotelecinco
'Volando voy, volando vengo: Concejo de Llanera, en Asturias' completo (07/08/2025), en vídeo - Ver programa

P7 - Asturias Volando voy, volando vengo Temporada 1 Programa 7
El programa completo.Telecinco.es
Un grupo de personas sueña con vivir en comunidad, cada uno en su espacio privado, pero dentro de una gran casa compartida. Jesús Calleja visita Llanera, en Asturias, para conocer este proyecto de cohousing que, aunque se vio afectado por problemas económicos, él se propone revivir y hacer realidad.

