Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (08-08-2025)

Abascal arrecia su batida antimusulmán: pide prohibir el velo islámico

Ola de rechazo al anuncio de Israel de ocupar totalmente Gaza

Máxima división en Israel y la comunidad internacional por la orden de Netanyahu de tomar la Ciudad de Gaza. Ya hay tropas en la frontera para una invasión que puede forzar el nuevo desplazamiento de casi un millón de personas al límite de la supervivencia y en una ciudad que ya está... casi inhabitable. El lanzamiento de ayuda deja este viernes nuevas escenas de desesperación. Alemania, con una carga histórica que le impedía tomar decisiones duras contra Israel, tras la decisión de Netanyahu ha informado que suspende la exportación de armas. Las asociaciones de rehenes acusan a Netanyahu de no importarle la vida de sus familiares.

El líder de Vox, Santiago Abascal, pretende ir más allá en su rechazo al diferente, tras el veto a los fiestas musulmanas en el polideportivo en Jumilla. Un día después de la polémica decisión de PP y la formación ultra, Abascal ha insistido en no ceder espacios públicos para fiestas que "promueven el islamismo" y ha pedido además que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas. "España no es Al Andalus", ha escrito en un mensaje en su cuenta en X.