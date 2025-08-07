Vox no asistirá al pregón de Elche por disconformidad con la elección de Mario Vaquerizo porque defienden que no encarna valores tradicionales

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Elche, en el que es socio de gobierno del PP, no acudirá este jueves al acto oficial de inicio de las fiestas patronales de esta ciudad alicantina al no estar de acuerdo con la elección de Mario Vaquerizo como pregonero.

Vox alude a que el cantante y colaborador de varias cadenas de radio y televisión Mario Vaquerizo no encarna los valores tradicionales, culturales ni religiosos que, a su juicio, deberían inspirar un evento tan simbólico como el pregón de las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad ilicitana.

La decisión marca un gesto político llamativo en el seno del gobierno local, aunque desde Vox insisten en que esa postura no debe interpretarse en ningún caso como una crisis en la coalición.

Defienden que el PP no consultó la decisión

Según fuentes de Vox Elche, el partido sostiene que la elección de Vaquerizo no fue consensuada dentro del ejecutivo municipal y que el PP no consultó previamente con sus socios esta designación, algo que consideran un incumplimiento de las formas habituales en la toma de decisiones relevantes.

La decisión llega a pesar de que durante la presentación oficial del pregonero, la portavoz de Vox en Elche, Aurora Rodil, mostró públicamente su aprobación y calificó la elección como “divertida y original”, destacando incluso que el artista comparte valores como el amor a la familia, a España y a la figura de la Virgen. Sin embargo, en las últimas horas, Rodil ha señalado que no asistirá por motivos laborales, al encontrarse de guardia en el hospital donde ejerce como sanitaria.

Desde el PP, el alcalde Pablo Ruz ha defendido en varias ocasiones la elección de Mario Vaquerizo, asegurando que el pregón será “divertido y muy diferente”, en referencia al espíritu festivo y religioso de las celebraciones ilicitanas. La presencia de Mario Vaquerizo en el pregón de las fiestas de Elche ha generado ya controversias en varios sectores sociales y políticos de Elche.