Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (08-08-2025)

El Gobierno de Israel aprueba el plan de Benjamin Netanyahu para la invasión total de Gaza

Continúa la polémica en Jumilla por el voto de PP y VOX a los actos religiosos musulmanes

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, obtiene la aprobación de su Gobierno para abordar la invasión total de Gaza. Quiere tomar cada centímetro del territorio para expulsar definitivamente a Hamás, dice, y entregar después el control a un gobierno provisional árabe que “gobierne adecuadamente y sin amenazas”.

Netanyahu tenía a la cúpula militar en contra, pero ha conseguido los apoyos para iniciar esa misión.

Los familiares de los rehenes se muestran indignados con la decisión, como buena parte de la población, que muestra su repulsa en las calles. Hamás ha advertido que el plan de Netanyahu tendrá consecuencias.

Continúa la polémica en Jumilla, Murcia, por el veto del PP y VOX a los actos religiosos musulmanes. Se les prohíbe el uso del polideportivo municipal para celebrar sus ritos y celebraciones. La medida ha sido calificada de xenófoba y hasta la Conferencia Episcopal se ha mostrado en contra.

España atraviesa el sexto día de una ola de calor que se alarga, según la AEMET

España atraviesa su sexto día de una ola de calor que va a durar más de lo que pensábamos. La AEMET dice ahora que no se irá, por lo menos, hasta el miércoles.

No hay playa ni refugio que calme el bochorno que estamos viviendo, con unas temperaturas extremas que un día más mantienen la alerta sanitaria activa y el alto riesgo de incendios.