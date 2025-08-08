Se trata de la sexta jornada consecutiva de un episodio de ola de calor que se prolongará, al menos, hasta el próximo miércoles

Sanidad elabora un mapa de alerta de riesgo por calor para la salud: especial amenaza en el centro y norte peninsular

Catorce comunidades autónomas (todas excepto Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia) están en alerta por las altas temperaturas que marcarán la sexta jornada consecutiva de un episodio de ola de calor que se prolongará, al menos, hasta el próximo miércoles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranjas, de riesgo importante, en amplias zonas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Canarias, donde los termómetros volverán a rozar o superar los 40 grados.

En el archipiélago canario, el aviso naranja afecta al este, sur, oeste y cumbres de Gran Canaria, así como al este, sur y oeste de Tenerife, con mínimas que en algunas áreas apenas descenderán de 30 grados.

En la Península, las provincias más afectadas serán Córdoba, Jaén, Huesca, Zaragoza, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Badajoz, Cáceres, Ourense, Madrid y Navarra. También habrá avisos amarillos en Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco y La Rioja.

Tormentas secas y reventones

Además del calor, la jornada estará marcada por la probabilidad de tormentas secas con fuertes rachas de viento, capaces de originar reventones, corrientes de aire muy intensas que pueden durar entre cinco y veinte minutos y extenderse hasta diez kilómetros. Estas tormentas afectarán especialmente a Granada, Jaén, Zaragoza, Ávila, Ciudad Real, Toledo, Cáceres y al sur y oeste de la Comunidad de Madrid.

En algunos puntos, se espera bastante actividad eléctrica y precipitaciones escasas, que en todo caso no superarán los 20 litros por metro cuadrado. Según Meteored, las rachas de viento podrían superar los 70 kilómetros por hora en el norte de Andalucía, la mitad occidental de Castilla-La Mancha, la meseta norte, el Sistema Ibérico y el sur de Madrid, con picos puntuales por encima de 90 kilómetros por hora.

Recomendaciones sanitarias y prevención de incendios

Las autoridades sanitarias y de protección civil insisten en la importancia de extremar las precauciones, sobre todo con personas vulnerables, mayores, menores, enfermos crónicos o embarazadas, y trabajadores al aire libre. Recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales y prevenir incendios forestales.

Evolución para el sábado

El sábado volverán las nieblas matinales a Galicia y Asturias, comunidad que seguirá al margen de la ola de calor. Las tormentas reaparecerán en el norte peninsular, Pirineos y zonas del interior del área mediterránea, mientras que en los archipiélagos predominarán los cielos nubosos. Las temperaturas subirán en el noreste peninsular y en Canarias, y las noches tropicales continuarán en gran parte del país.