Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (11-08-2025)

Llega el pico de la ola de calor: todas las comunidades, en alerta

Israel mata a cinco reporteros en Gaza

Compartir







Llega el pico de la ola de calor: todas las comunidades, en alerta

Este lunes llegamos al pico de la ola de calor con todas las comunidades en alerta y eso no ayuda a los incendios. España sigue ardiendo. El más violento está en León y amenaza el paraje de las Médulas, patrimonio de la Unesco. El viento ha cambiado de dirección y avanza descontrolado. Varios pueblos han sido desalojados y la UME lucha ya contra un fuego complicado. También en Zamora, en Carballeda, con 800 vecinos evacuados. En total, hay más de una decena de incendios activos en Castilla y León y las llamas queman el bosque también en Ourense y en Navarra.

Israel mata a cinco reporteros en Gaza

En Gaza, la prensa ha sido el objetivo en un ataque selectivo. Israel ha matado a cinco reporteros de la cadena catarí Al Jazeera en un bombardeo premeditado contra la tienda de campaña en la que estaban. Un crimen que se produce después del anuncio de Benjamin Netanyahu de ocupar toda la Franja y que pretende silenciar a quienes cuentan la realidad sobre el terreno.