Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (19-08-2025)

La reunión entre Zelenski y Putin, cada vez más cerca

El fuego continúa arrasando todo los que encuentra a su paso

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha abordado la posibilidad de elevar el nivel de representación de Moscú y Kiev ante una futura reunión entre los dos países vecinos, en una conversación telefónica que ha mantenido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que habrá un encuentro trilateral en el que también participará el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se debatió la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos que participan en las negociaciones directas mencionadas", ha indicado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov a la agencia de noticias rusa TASS sobre una llamada que ha durado unos 40 minutos.

Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, tras el fin de la actual ola de calor, continúa la preocupación por los alarmantes incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.

Según datos del Ministerio del Interior, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desalojado a 31.130 personas, al tiempo que han detenido a 31 personas e investigado a 92 por su presunta participación en el origen de los distintos incendios que arrasan parte del país, con Jarilla (Cáceres) como el foco más alarmante, adonde este martes viajará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también irá a Molezuelas de la Carballeda (Zamora).