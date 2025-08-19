Localidades como la de San Vicente de Leira, en Ourense, han quedado calcinadas por los incendios

Última hora de los incendios en España: el fuego arrasa 350.000 hectáreas, casi medio millón de campos de fútbol

En Ourense, nueve focos permanecen activos. Los incendios están arrasando localidades como la de San Vicente de Leira, donde, tras el paso del fuego, los vecinos tienen que enfrentarse ahora a la desolación de ver su pueblo arrasado por las llamas.

"La tristeza y el dolor que tengo lo tengo que sacar para afuera, porque esto es imposible", explica una de las vecinas, cuya casa ha quedado reducida a cenizas. Como la suya, muchas otras viviendas de la aldea han sido consumidas por el incendio.

Un taxista fue a desalojar la gente del pueblo

Fueron los vecinos los que trataron de frenar el avance del fuego que, desbocado, entró sin piedad arrasando todo a su paso: "Vino un taxi a desalojar la gente del pueblo. La gente decía que no se iba a ir de aquí, que no iba a pasar nada, pero nos dijeron que no iba a venir nadie, que íbamos a morir aquí", explica una vecina.

Ahora, pasear por sus calles destrozadas, sus hogares calcinados reaviva los recuerdos de una huella marcada por las llamas para toda la vida.

Galicia registró en lo que va de agosto 492 incendios

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha sido muy precisa este lunes en lo que respecta al número de fuegos forestales registrados en la comunidad desde el 1 de agosto. Así, a día 18, ha concretado que, en lo que va de mes, Galicia ha registrado un total de 492 incendios.

Así lo ha trasladado en declaraciones a la Cadena SER: "Cada día aparecen 30 nuevos incendios en Galicia, de 30 a 35 incendios diarios que se apagan prácticamente todos ellos", ha transmitido.

"Hemos registrado 492 incendios solo en lo que va de agosto, 370 incendios más de los que hubo el año pasado", ha remarcado.