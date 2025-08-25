Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (25-08-2025)

Tres incendios activos en Ourense

Momentos de tensión en Molinaseca tras declararse un incendio

Los incendios no dan tregua a Ourense. Hay tres incendios activos en la provincia. En el municipio de Avión, los bomberos llevan desde las cinco de la tarde del domingo luchando contra las llamas. A esta hora preocupan también los incendios de Chandrexa de Queisa y Carballeda de Valdeorras. En solo 15 días las llamas han arrasado más de 90.000 hectáreas en toda la provincia.

Otro fuego vuelve a poner en alerta otra vez a la comarca de El Bierzo. Se vivieron momentos angustiosos en Molinaseca. Durante horas, las brigadas y los vecinos han luchado para evitar que las llamas llegaran a las casas. Y finalmente han conseguido estabilizarlas.

Los bomberos luchan ahora también contra otro incendio en La Baña, que ha obligado a desalojar a más de 300 personas. A esta hora hay más de una decena de incendios activos en Castilla y León.