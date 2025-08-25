El fuego, que se declaró sobre las cuatro de la tarde del domingo, pudo ser estabilizado durante la noche

Última hora de los incendios en España | 700 desalojados y dos nuevos focos en Garaño y en Molinaseca, León

Compartir







La provincia de León continúa la lucha contra la ola de incendios que asola España. El domingo, dos nuevos focos tomaron gran virulencia. Uno de ellos es el de Molinaseca, en El Bierzo, que ya ha quedado estabilizado. El alcalde de la localidad, Alfonso Arias Balboa, ha explicado la situación del incendio en una conexión en directo en la edición matinal de ‘Informativos Telecinco’ con Bricio Segovia.

“El fuego sobre las cuatro de la tarde de ayer y al final de la noche ya se estabilizó”, ha concretado Arias Balboa. Por la noche, se han realizado “labores de refresco, un bulldozer. Han quedado las brigadas de la Junta de Castilla y León y la UME también, porque era una zona que ya había ardido hace muchos años, con lo cual había castaños que están en brasas ahora”, ha detallado.

En el momento en el que se produce la conexión en directo, indica, “se está perimetrando y están los bulldozers trabajando”, por lo que ha pedido a los vecinos “que estén tranquilos”. “No tenemos ningún frente abierto, ya no hay llamas, sino pequeñas brasas que quedan y durante estos días estarán en periodo de vigilancia para refrescar toda la zona”, ha señalado.

Los vecinos ayudaron a refrescar la zona

Ellos, los vecinos, ayudaron a refrescar la zona cuando se declaró el incendio a la espera de los medios. El fuego, ha explicado el alcalde, “venía con mucha virulencia hacia la zona de los chalés. De hecho, hay un chalé que se le quemó todo el seto perimetral, le entró dentro de la zona de jardines y demás”, por lo que cuando vinieron a evacuarlos, muchos prefirieron quedarse.

“Fueron los primeros que, junto con el ayuntamiento, mientras llegaban los medios ya más profesionales, desplegamos todas las mangueras para refrescar un poco la zona”, ha contado, asegurando que han conseguido salvar prácticamente la totalidad de “todo el patrimonio que tenemos con los diferentes bosques, rutas de senderismo”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Podemos decir que se han quemado en torno a las 40-50 hectáreas, me decían ayer los brigadistas de la Junta de Castilla y León y el Guarda Forestal. Con la virulencia que tenía, yo me temía que pudiera ser más importante. Y al final se controló rápidamente con los medios de la Junta de Castilla y León, los helicópteros y el hidroavión que vino a ayudarnos”, ha agregado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pide precaución y hace un llamamiento a los turistas

Asimismo, ha recordado la situación en la que se encuentra El Bierzo, una comarca “que está siendo muy castigada por los incendios”. “Hemos tenido incendios en la zona de Llamas, en Lleres. Ahora, como bien decías, en la zona de Fasgar. Tenemos en la zona de Igüeña también, en Villafranca”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por todo ello, el alcalde de Molinaseca ha pedido “precaución porque el incendio que nosotros hemos tenido ha sido, yo creo, una negligencia”. “La Guardia Civil está investigando las causas, pero no ha sido algo que se haya producido por una tormenta seca o algo de este tipo, sino una negligencia, creemos que ha sido, y bueno, que transcurran las investigaciones y sepamos cuál ha sido el origen del incendio”, ha lamentado.

En cuanto a la recuperación de estos pueblos, ha hecho un llamamiento: “Una vez que pase todo esto, que la gente apoye, que nos vengan a visitar, y que, al final, nos ayuden a revitalizar esta comarca tan bonita como es El Bierzo. Y que, en estos momentos, como bien decimos, está sufriendo una serie de incendios que nos están asolando, realmente”.