Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (25-08-2025)

Israel vuelve a atacar un hospital en Gaza: cuatro periodistas muertos

Israel vuelve a atacar un hospital en Gaza. El principal centro médico del sur de la Franja ha recibido un doble impacto en plenas labores de rescate. Cuatro de los muertos son periodistas que trabajaban para las principales agencias internacionales. Ya son 244 profesionales asesinados por mostrar los horrores de la guerra.

El fuego se está convirtiendo en una rutina abrasadora. España entra en su tercera semana de incendios con 14 activos. El más grave, el de Garaño, en Castilla y León. Se ha extendido tan rápido que ha obligado a desalojar de sus casas a 700 personas. El fuego sigue transformando paisajes como en Zamora donde el viento ya no levanta ni polvo ni espigas, solo cenizas. O en Galicia donde las hectáreas calcinadas se acercan a las 100.000.