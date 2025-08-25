Karam Akhoume, de 17 años, apenas pesa 30 kilos y solo puede ser alimentado por sonda

'Informativos Telecinco', testigo directo de la hambruna en Gaza: "Los precios están a merced de las mafias: 20 euros por un litro de leche"

El alto el fuego en Gaza no llega, mientras los palestinos siguen muriendo bajo las bombas y por el arma silenciosa del hambre tras el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria. En los hospitales esta masacre se hace más evidente en los cuerpos famélicos de jóvenes que sufren la agonía de una muerte lenta por inanición. Este el caso de Karam Akhoume que llegó pesando 62 kilos y semanas después pesa la mitad. Solo puede ingerir alimentos a través de una sonda, pero no hay suplementos en ningún hospital de Gaza.

Este chico de 17 años recibió un disparo que le afectó el abdomen, los cirujanos le han curado las heridas, pero no pueden curar el hambre que afecta a este joven y a otros tantos que están en riesgo de muerte. No hay los alimentos para alimentarlo a través de la sonda. Su padre cuenta a Informativos Telecinco la tragedia que está viviendo su familia y recuerda cuando era un joven, al que le dispararon los soldados israelíes en un centro de reparto de comida.

Karam Akhoume no es el único, en este hospital de Gaza hay otros también en riesgo de muerte por inanición. Están Ayah y Ahmed, ambos sufren malnutrición severa y "están cada día peor", cuenta el médico del hospital de Al Shifa.

La ONU ha declarado oficialmente la hambruna en Gaza y la comunidad internacional pide a Israel parar la masacre porque a los bombardeos y ataques en los centros de reparto de alimentos, se suman las muertes por hambruna, que ya rozan las 300, y la cifras de las victimas por inanición no paran de aumentar. una de las últimas victimas es una bebé de 5 meses a la que su madre, con desnutrición severa, no ha podido amamantar.

Ocho palestinos, entre ellos un niño, murieron por desnutrición y falta de agua, en la Franja de Gaza el sábado, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del enclave, que ayer confirmó la muerte el viernes de otras ocho personas; entre ellas dos bebés.

El Ejército israelí ha matado este fin de semana en Gaza al menos a 64 personas en ataques a lo largo del enclave, según datos de Sanidad de ayer publicados este domingo, lo que aumentó a 62.686 el recuento total de fallecidos. Sin embargo, el hambre mata silenciosamente y uno de cada seis niños sufre desnutrición aguda, según datos de la ONG estadounidense, Merk Global.

Las muertes por hambre son ya 289, entre ellos 115 niños, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en octubre de 2023. La mayoría de estas víctimas han muerto en verano, cuando el bloqueo de Israel a la entrada de suministros se recrudeció convirtiendo la hambruna en la cotidianidad de los civiles que sobreviven a las bombas entre escombros y tiendas de campañas.

Nueva ronda de negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto

Egipto acogerá a principios de la semana próxima una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en un nuevo intento de alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza, informó este jueves a EFE una fuente de seguridad egipcia.

Según el informante, que pidió anonimato, esa nueva ronda será posible gracias a "garantías de Estados Unidos a Israel para que el acuerdo incluya como punto de partida la liberación de al menos la mitad de los rehenes israelíes" en manos de Hamás, y que "las negociaciones sean exhaustivas para poner fin a la guerra y no sólo una fase parcial".

Los mediadores -Egipto, Catar y EE.UU- "ahora están presionando a Israel para hacer avanzar las negociaciones" sobre un alto el fuego. Apuntó por otro lado que "existen ideas" sobre el futuro de Gaza, que serán tratado por los negociadores, tras el fin de las operaciones militares, aclarando que El Cairo "impulsa la formación de una fuerza de seguridad palestino-egipcia para administrar la Franja, en preparación para el retorno gradual de la Autoridad Nacional Palestina" (ANP).