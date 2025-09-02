Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (02/09/2025)

Arturo Pérez-Reverte, sobre el regreso de Alatriste y la historia: "La Europa que estudié se está muriendo. Ahora es un parque temático"

Atentado suicida en Pakistán: al menos trece muertos y una treintena de heridos durante un acto político

Las aventuras del Capitán Alatriste llegaron cuando nadie las esperaba. Pero el personaje de Arturo Pérez Reverte conquistó instantáneamente a millones de lectores en todo el mundo. Aguardaban cada nueva entrega. Por eso, el parón de los últimos 14 años ha costado algún disgusto. Ese largo paréntesis se rompe con 'Misión París', su nuevo libro. Antes de que vea la luz este miércoles, Carlos Franganillo ha charlado con él.

Al menos trece personas han muerto y cerca de una treintena han resultado heridos en un atentado suicida durante un acto del Partido Nacionalista de Baluchistán cerca de un estadio en Quetta, en el oeste de Pakistán, sin que ningún grupo haya reclamado por el momento la autoría del ataque. El Departamento de Sanidad de la provincia de Baluchistán ha informado del balance de víctimas y ha indicado que los heridos han sido trasladados al hospital civil de Quetta para recibir tratamiento y primeros auxilios antes de ser ingresados en traumatología, informa el diario paquistaní 'Dawn'.