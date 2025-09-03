Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (03-09-2025)

La alianza de China, Rusia y Corea del Norte pone a Trump nervioso que los acusa de conspirar contra Estados Unidos

Aumento de las tensiones entre EEUU y Venezuela: marines disparan a una embarcación a la que acusan de traficar con drogas con la autorización de Maduro

El Ejército estadounidense ha atacado un lancha en aguas del Caribe que según Washington, se trataba de una embarcación cargada de droga con destino a su país de un cártel liderado por Nicolás Maduro. Donald Trump ha explicado que dio la orden de disparar y hundir la embarcación en la que han muerto 11 personas. El presidente de Venezuela, por su parte ha acusado a Estados Unidos de asedio militar y no descarta levantarse en armas.

Donald Trump se ha pronunciado al respecto de la reunión en Pekín entre el propio presidente chino, Xi Jinping, el norcoreano Kim Jong-Un y su homólogo ruso, Vladímir Putin, con motivo de del 80 aniversario de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, una cita ante la cual el mandatario estadounidense les ha recordado la influencia y contribución de Estados Unidos en la victoria al tiempo en que les ha acusado de “conspirar” contra su país.

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos", ha señalado Trump en su red social, Truth Social.