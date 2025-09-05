Logo de InformativosInformativos
Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (05/09/2025)

Con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco Informativos Telecinco 2025 Mediodía 05/09/2025
Las noticias, de la mano de Isabel Jiménez y Ángeles BlancoInformativos Telecinco

El Fiscal General defiende la Justicia y la verdad en su discurso de apertura del año judicial

Acto tenso en Tribunal Supremo durante la inauguración del año judicial. En su discurso, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido su presencia al proclamar que cree en la justicia y la verdad. También ha intervenido la presidenta del Supremo y el Consejo General del Poder, Isabel Perelló que ha rechazado las descalificaciones a los jueces, después de que Pedro Sánchez haya acusado a algunos de ellos de hacer política.

Las viviendas de segunda mano se encarecen un 12 por ciento

El precio de la vivienda, sobre todo, la de segunda mano, sigue batiendo récord. El último índice oficial de este año refleja que repuntaron un 12 por ciento, la mayor subida en 18 años. Es decir, que no se veía algo igual desde la burbuja inmobiliaria.

