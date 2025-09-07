Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (07-09-2025)

Israel bombardea una escuela en Gaza

Profesores se manifiestan en España por los 18.000 niños muertos en Gaza

La situación en Gaza es insoportable. Israel ha bombardeado una escuela. Hay ocho muertos, que se refugiaban en el colegio que ha sido atacado y reducido prácticamente a escombros. Las bombas, en la despiadada ofensiva contra los barrios que el Ejército hebreo aún no controla de ciudad de Gaza, han dado de lleno al edificio escolar, a unas tiendas de campaña al lado y a unas viviendas próximas. En total, 17 personas han muerto y se suman a una interminable lista de víctimas que no para de aumentar desde hace casi dos años, desde aquel fatídico 7 de octubre de los sanguinarios atentados de Hamás.

En España, profesores han pasado lista a los niños palestinos que no van a empezar ni retomar sus estudios este curso escolar. Son más de 18.000 asesinados por los ataques y por la hambruna en estos meses. Con las concentraciones, este fin de semana, la comunidad educativa quiere mostrar su repulsa justo antes de la vuelta al cole. Es la llamada 'Marea Palestina': 30 organizaciones, sindicatos y colectivos docentes contra el genocidio en Gaza.