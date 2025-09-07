La investigación por el tiroteo mortal en Carmona, Sevilla, continúa sin detenidos

Redacción Andalucía Agencia EFE 07 SEP 2025 - 13:57h.

Los presuntos autores de los disparos contra un bar en Carmona, que dejaron dos muertos y un herido, habrían huido hacia Sevilla

Carmona, SevillaLa Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla mantiene abierta la investigación para esclarecer el tiroteo registrado este sábado en un bar de la urbanización Los Nietos de Carmona (Sevilla), que costó la vida a dos personas, sin que se hayan producido detenciones por el momento.

Según han informado desde la Guardia Civil, las víctimas mortales son dos personas de 65 y 54 años, mientras que otra, de 63 años, resultó herida y permanece bajo atención médica.

Los hechos tuvieron lugar este sábado sobre las 16:45 horas, momento en que el 112 recibió varios avisos por un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.

Uno de los fallecidos es el dueño del bar

Los testigos indicaban que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como consecuencia de los hechos, dos o tres personas estaban en el suelo. Posteriormente, la Guardia Civil confirmó que dos personas habían fallecido y otra había resultado herida de gravedad.

Según testimonios de los vecinos recogidos por la agencia EFE, fueron dos las personas que llegaron con escopetas al bar de José, ubicado en una urbanización en una zona rural entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla.

Una de las personas que estaban en el bar se interpuso en su camino y recibió un disparo que acabó con su vida, mientras el otro muerto fue el dueño del establecimiento hostelero, según los vecinos.

Los presuntos autores de los disparos, que habrían huido hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización, donde tienen una casa, aunque al parecer vivían en el Polígono de San Pablo de la capital hispalense.