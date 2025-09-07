Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (07/09/2025)

Este lunes arranca la vuelta al cole

Alberto Núñez Feijóo baila al ritmo de 'mi limón, mi limonero' en Galicia

Compartir







Este lunes arranca la vuelta al cole

Este lunes arranca oficialmente la vuelta al cole en la mayor parte de España, con millones de estudiantes regresando a las aulas tras las vacaciones de verano. Este inicio de curso está marcado por el aumento de los gastos para las familias y, en algunos puntos del país, por las dificultades añadidas en centros educativos afectados por obras o fenómenos meteorológicos recientes, como la DANA de Valencia.

Alberto Núñez Feijóo baila al ritmo de 'mi limón, mi limonero' en Galicia

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sembrado la polémica con una publicación en su cuenta de Instagram. En el vídeo, se le ve bailando la conocida canción “Mi limón, mi limonero” en un pub de A Coruña, en un ambiente distendido.

Lo más destacable de las imágenes es el mensaje que aparece en el vídeo, el lema "Me gusta la fruta”, una expresión que popularizó Isabel Díaz Ayuso para insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La escena, en tono festivo, se interpreta como un nuevo capítulo en la escalada de mensajes simbólicos y de confrontación entre el PP y el Ejecutivo.