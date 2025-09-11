Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (11-09-2025)

Polonia invoca a los socios de la OTAN tras el ataque con drones de Rusia

El FBI libera al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras interrogarle: siguen buscando al autor del disparo

Aumenta la tensión entre Europa y Rusia por los drones en Polonia

Polonia ha invocado a sus socios de la OTAN tras el ataque con drones de Rusia y exige una defensa conjunta de su territorio. La amenaza es seria y Volodimir Zelenski pide a Unión Europea un escudo antimisiles porque, asegura, la ofensiva de Rusia “fue deliberada”.

Estados Unidos busca al autor del crimen de Charlie Kirk

Un francotirador que estaba situado estratégicamente en un tejado en Utah acabó con la vida del comentarista Charlie Kirk. Un hombre lo grabó con su móvil: un disparo certero en el cuello que acabó con su vida prácticamente en el acto. Kirk era amigo personal de Donald Trump.

Liberada la mujer retenida por un hombre en Granada

Un hombre se ha atrincherado en una vivienda en Huétor Santillán, en Granada. Abordó a una pareja del municipio con la que mantenía una disputa y tras supuestamente matar a tiros al hombre, secuestró a la mujer y se encerró en una vivienda. Después de 12 horas ha sido detenido y la mujer liberada.

Sevilla se viste de gala para acoger los premios Grammy latinos

Los principales rostros de la música española se han reunido en Sevilla en los premios Grammy latinos. No ha faltado prácticamente nadie. Hemos visto y escuchado entre otros a David Bisbal, Luis Fonsi, Aitana o Vanesa Martin. Más de 40 artistas que han rendido tributo a las grandes leyendas y a la cultura andaluza.