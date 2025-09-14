'Bailando con las estrellas' | Programa, en vídeo (13/09/25)

Disfruta ya del estreno de la segunda temporada de 'Bailando con las estrellas'

Todas las actuaciones del estreno de 'Bailando con las estrellas': de la samba de Blanca, al pasodoble de Gibaja

Blanca Li, Gorka Márquez, Julia Gómez Cora, Inmaculada Casal y Pelayo Díaz forman el jurado que se encargará de analizar las habilidades de los concursantes más famosos en esta segunda temporada de 'Bailando con las estrellas'. Jesús Vázquez y Valeria Mazza, dos presentadores de lujo, conducirán con maestría este show que hará las delicias de todos los espectadores (13/09/2025).