'Bailando con las estrellas' | Programa, en vídeo (13/09/25)

Blanca Li, Gorka Márquez, Julia Gómez Cora, Inmaculada Casal y Pelayo Díaz forman el jurado que se encargará de analizar las habilidades de los concursantes más famosos en esta segunda temporada de 'Bailando con las estrellas'. Jesús Vázquez y Valeria Mazza, dos presentadores de lujo, conducirán con maestría este show que hará las delicias de todos los espectadores (13/09/2025).

