¡El gran día ha llegado! La segunda edición de 'Bailando con las estrellas' se ha estrenado y lo cierto es que los concursantes han arrasado en la pista junto a sus compañeros de baile. Uno a uno, los concursantes han salido al escenario mostrando ante la audiencia y ante el jurado del programa sus dotes para el baile. ¿Quieres volver a ver las actuaciones? ¡Aquí las recopilamos todas!

Blanca Romero y Edgar Sztuce bailan samba

'NuevaYol', de Bad Bunny, ese ha sido el tema elegido para esta espectacular pareja de baile. La asturiana y su maestro de baile lo han dado todo durante los ensayos pese a que han tenido algún que otro momento de tensión. Tras mucho esfuerzo, lo cierto es que la actuación de Blanca ha sorprendido, y mucho. Así hablaba de ella Gorka Márquez: "Has hecho cositas que han dejado ver que vas a dar mucho que hablar en este concurso".

Pepe Navarro y Paula Lastra bailan pasodoble

Pepe Navarro no puede tener mejor maestra de baile. El comunicador ha ensayado durante toda la semana un espectacular pasodoble junto a Paula Lastra, una de las maestras de baile más aplaudidas de la primera edición de 'Bailando con las estrellas'. 'Living on a prayer', de Bon Jovi, ha sido la canción elegida para este gran estreno en el que el comunicador ha dejado muy buen sabor de boca: "Impresionados con tu valentía, aunque tendrás que dar mucho más de ti en las próximas galas porque en este baile lo ha hecho casi todo Paula".

Jorge González y Gemma Domínguez bailan jive

Jorge González y Gemma Domínguez, su maestra de baile, han practicado durante toda la semana un divertidísimo jive al ritmo de 'Wake me up before you go go', de Wham!. Jorge es un viejo conocido del jurado de 'Bailando con las estrellas' ya que en la anterior edición participó como invitado y ya entonces cautivó con su talento. En esta ocasión, las valoraciones no han sido menos y los jueces han sentenciado: "Eres claramente el alumno aventajado".

Nerea Rodríguez y Genís Betrian bailan salsa

'La reina', de Lola Índigo, esa ha sido la canción elegida para Nerea Rodríguez y Genís Betrian, su maestro de baile, a la hora de defender una salsa. La pareja ha puesto el plató de 'Bailando con las estrellas' en pie y lo cierto es que ha logrado buenísimas valoraciones por parte del jurado: "Se nota que eres artista, sabes cantar, actuar y ahora también bailar".

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca bailan salsa

¡Momentazo! Anabel Pantoja, junto a su maestro de baile Álvaro Cuenca, ha dejado a todos boquiabiertos defendiendo una salsa a ritmo de 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G, una canción muy especial para ella: "Se la ponía a mi hija en la tripa". Para los expertos, a Anabel se le ha notado que proviene de una familia artista: "Lo llevas en la sangre".

Manu Tenorio y María Monedero bailan chachachá

'El merengue', de Manuel Turizo, esa ha sido la canción que Manu Tenorio y su maestra, María Monedero, han defendido al bailar chachachá sobre el escenario de 'Bailando con las estrellas'. Aunque el sevillano lo ha intentado dar todo sobre las tablas, lo cierto es que los jueces no han quedado muy contentos con esta primera actuación del artista: "Estaba deseando que acabara".

Tania Medina y David Díaz bailan foxtrot

Tania Medina y David Díaz, su maestro de baile, han defendido un foxtrot sobre el escenario de 'Bailando con las estrellas'. La canción elegida no ha sido otra que 'End of the world', de Miley Cyrus, un tema que la canaria ha defendido a la perfección y que le ha valido muy buenas críticas: "Tienes una elegancia increíble".

Sara Escudero y Rubén Rodríguez bailan tango

'Bad Romance', de Lady Gaga, con esa canción de fondo nada podía salir mal. Sara Escudero y su maestro de baile, Rubén Rodríguez, han defendido un espectacular tango al ritmo de la famosísima canción. Pese a que Sara lo ha dado todo sobre el escenario, los jueces creen que sus caras han deslucido la actuación: "Nos has distraído poniendo tantas caritas".

Matías Roure y Sara Orriols bailan foxtrot

Matías Roure ha salido al escenario de 'Bailando con las estrellas' junto a su maestra de baile, Sara Orriols, con quien ya tiene un gran feeling. El argentino ha defendido un foxtrot a ritmo de 'Quiero decirte', de Abraham Mateo y Ana Mena. Aunque el barman más famoso de la televisión ha puesto todo de su parte, lo cierto es que no ha convencido a algunos miembros del jurado y ha logrado la peor puntuación de la noche de entre los concursantes que ya habían actuado: "Sois los primeros por el final".

Bárbara Rey y Abel Gil bailan pasodoble

Bárbara Rey se ha metido al público en el bolsillo bailando un espectacular pasodoble junto a Abel Gil, su maestro de baile. La canción elegida ha sido 'Todos me miran', de Gloria Trevi. Los expertos al unísono han aplaudido la actuación de la vedette porque, como ellos mismos han explicado, se nota que "quien tuvo, retuvo".

Nona Sobo y Max Stryjski bailan quickstep

La actuación de Nona Sobo y Max Stryjski, su maestro de baile, ha sido todo un momentazo. La pareja ha defendido un quickstep al ritmo de 'Dile a los demás', de Dani Fernández. Tanto se ha metido la actriz en el papel, que nada más terminar la actuación ha tenido que beber agua porque se sentía algo mareada tras el esfuerzo. Nona ha logrado una de las mejores puntuaciones por parte del jurado.

Aless Gibaja y Marta Blanco bailan jive

'Cruel summer', de Taylor Swift, esa ha sido la canción elegida para que Aless Gibaja y Marta Blanco, su maestra de baile, defiendan un divertido jive sobre el escenario de 'Bailando con las estrellas'. Aless, con el sentido del humor que le caracteriza, ha ofrecida una actuación que no ha dejado a nadie indiferente (con traspiés incluido).

Iago García e Inés Miñana bailan vals

Iago García y su maestra de baile, Inés Miñana, han sido los encargados de cerrar la noche de actuaciones bailando el vals de la noche. 'Beautiful things', de Benson Boone, es la canción que la pareja ha defendido y lo cierto es que, los miembros del jurado esperaban más de él: "Poco nivel para alguien que ha ganado un concurso de baile".