Cómo hacer flaons, el dulce al que huelen las calles de Morella
Morella, joya medieval de Castellón, destaca por su rica gastronomía tradicional basada en productos locales
Entre sus platos típicos sobresalen carnes a la brasa, potajes, quesos, miel y la emblemática sopa morellana con buñuelos
El flaó, dulce artesanal de origen árabe, impregna las calles de Morella con su aroma y es irresistible para los visitantes
Planes Gourmet pone rumbo al interior de Castellón, concretamente a Morella, núcleo principal de la comarca de Els Ports. Este enclave reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España destaca por su gastronomía. En lo más destacado de su gastronomía nos encontramos con multitud de recetas profundamente arraigadas en su pasado medieval, todas ellas elaboradas con característicos ingredientes locales.
Entre los platos más destacados del lugar encontramos: carnes a la brasa; ollas; potajes; quesos artesanales; miel; sopa morellana (con -dicho sea de paso- esos buñelos que se empapan de todos los sabores que se encuentran en la olla durante su cocinado…) y flaóns, un dulce relleno de requesón con influencias árabes. Morella posee una gastronomía marcada por la montaña, las estaciones y por el respeto a lo tradicional.
El flaó es el dulce estrella de la localidad de Morella
Pasear por Morella es disfrutar de uno de los dulces más típicos de la localidad y es que las calles de Morella huelen a flaó. Son muchas las pastelerías que realizan este postre de forma artesanal y muy pocos los que se resisten a no caer en la tentación.
El flaó es una empanadilla dulce que se enmarca en los pastissets (o un escalón superior como nos decía Manuel Vázque Montalbán en su novela Los Mares del Sur). Los pastissets son generalmente empanadillas dulces con distinto relleno, de origen árabe, medieval y que podemos degustar en diferentes localidades mediterráneas de España.
Se abrazaron como dos paisanos que se encuentran en el Polo y explicaron al avinado Carvalho que los flaons son el escalón superior del pastisset, de todos los pastissets dels Països Catalans. 'Los mares del Sur' de Manuel Vázquez Montalbán
Los flaóns de Morella contienen un relleno que se prepara con almendra y requesón, un producto típico de la localidad. Si vas a Morella estamos seguros de que será uno de los recuerdos más exquisitos que te llevarás de tu paso por esta localidad. No sufras, que vamos a darte la receta.
Aquí tienes la receta para hacer flaóns de Morella
La receta de flaons de Morella
Ingredientes
Para la masa
- 1/2 litro de aceite de oliva
- 1/2 litro de aceite de girasol
- 1/2 litro de aguardiente
- 350 gr de azúcar
- Harina de repostería (o de fuerza cero)
Para el relleno
- 1kg de requesón fresco
- 400 gr de almendra
- 200 gr de azúcar
- 200 gr de miel
- 8 llemas de huevo
Elaboración
Cómo hacer flaons de Morella paso a paso
Coge todos los ingredientes de la masa y prepara con ellos una pasta homogénea. Dale forma alargada (como de barra de pan), el objetivo es que puedas cortar trozos más o menos regulares.
Para el relleno, mezcla el requesón con la almendra, el azúcar, la miel y las yemas de huevo.
Coge la fila de masa y corta rodajas. Cada trozo lo redondeas, lo aplastas y formas discos con ello, coloca una cantidad de relleno que te permita cerrarlo y formar una empanadilla.
Una vez cerrada la empanadilla, colóca todas ellas en la bandeja del horno y espolvoréalas con azúcar y un poco de canela.
Hornea a 185-190 grados durante unos 30-35 minutos y deja enfriar.