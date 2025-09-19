Planes Gourmet 19 SEP 2025 - 14:34h.

Morella, joya medieval de Castellón, destaca por su rica gastronomía tradicional basada en productos locales

Entre sus platos típicos sobresalen carnes a la brasa, potajes, quesos, miel y la emblemática sopa morellana con buñuelos

El flaó, dulce artesanal de origen árabe, impregna las calles de Morella con su aroma y es irresistible para los visitantes

Compartir







Cómo hacer flaons, el dulce al que huelen las calles de Morella

Planes Gourmet pone rumbo al interior de Castellón, concretamente a Morella, núcleo principal de la comarca de Els Ports. Este enclave reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España destaca por su gastronomía. En lo más destacado de su gastronomía nos encontramos con multitud de recetas profundamente arraigadas en su pasado medieval, todas ellas elaboradas con característicos ingredientes locales.

Entre los platos más destacados del lugar encontramos: carnes a la brasa; ollas; potajes; quesos artesanales; miel; sopa morellana (con -dicho sea de paso- esos buñelos que se empapan de todos los sabores que se encuentran en la olla durante su cocinado…) y flaóns, un dulce relleno de requesón con influencias árabes. Morella posee una gastronomía marcada por la montaña, las estaciones y por el respeto a lo tradicional.

El flaó es el dulce estrella de la localidad de Morella

Pasear por Morella es disfrutar de uno de los dulces más típicos de la localidad y es que las calles de Morella huelen a flaó. Son muchas las pastelerías que realizan este postre de forma artesanal y muy pocos los que se resisten a no caer en la tentación.

El flaó es una empanadilla dulce que se enmarca en los pastissets (o un escalón superior como nos decía Manuel Vázque Montalbán en su novela Los Mares del Sur). Los pastissets son generalmente empanadillas dulces con distinto relleno, de origen árabe, medieval y que podemos degustar en diferentes localidades mediterráneas de España.

PUEDE INTERESARTE Todos los secretos de la horchata, la bebida típica de la Comunidad Valenciana

Se abrazaron como dos paisanos que se encuentran en el Polo y explicaron al avinado Carvalho que los flaons son el escalón superior del pastisset, de todos los pastissets dels Països Catalans. 'Los mares del Sur' de Manuel Vázquez Montalbán

Los flaóns de Morella contienen un relleno que se prepara con almendra y requesón, un producto típico de la localidad. Si vas a Morella estamos seguros de que será uno de los recuerdos más exquisitos que te llevarás de tu paso por esta localidad. No sufras, que vamos a darte la receta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aquí tienes la receta para hacer flaóns de Morella