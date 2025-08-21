Todos los secretos de la horchata, la bebida típica de la Comunidad Valenciana

Planes Gourmet 21 AGO 2025 - 10:28h.

En el programa de hoy te contamos todos los secretos de la producción de la bebida típica de la Comunidad Valenciana: la horchata.

Además, destacamos el atún como producto estrella mundial y su importancia en Cádiz y las claves del turismo gastronómico español.

Guía Gastropass 360º, la guía definitiva para conocer la gastronomía en Sevilla

Compartir







¡Bienvenidos a 'Planes Gourmet'! Te contamos todas las novedades gastronómicas de nuestro país para que no te pierdas nada. Acércate a nuestra cocina y disfruta de nuestros planes.

Todos los secretos de la horchata

Conocemos de primera mano todos los secretos de la producción de una bebida típica de la Comunidad Valenciana: la horchata. Si hay una bebida que es seña de identidad de una comunidad, es esta deliciosa bebida vegetal hecha a partir de chufas licuadas con agua y azúcar (esto último, opcional).

PUEDE INTERESARTE Guía Gastropass 360º, la guía definitiva para conocer la gastronomía en Sevilla

La chufa es un pequeño tubérculo, muy nutritivo por su alto contenido en minerales, vitaminas y fibra y carente de lactosa. Es posible conocer con profundidad el mundo del cultivo de la chufa acercándonos a 'l'Horta Nord', a un paso de la ciudad de Valencia. El paseo, sea caminando o en bicicleta, a través de un carril bici que coincide con una vía verde, se convierte en un museo etnológico vivo.

Es muy fácil realizar la horchata en casa, pero las numerosas horchaterías del municipio de Alboraya, se encargan de elaborarla diariamente pudiéndola degustar líquida, granizada o mixta y habitualmente acompañada de los "fartons", un bollo elaborado con ingredientes naturales, alargado y glaseado que se creó en los los 60 por una familia de horchateros especialmente para poder mojar en el vaso alargado de la horchata.

Otro de los atractivos es el museo de la chufa y la horchata, ¡en el que aprender las nociones básicas para aprender a hacer una horchata casera!

Además, en el episodio de Planes Gourmet de hoy: la versatilidad del atún y el turismo gastronómico español

Si hay un producto estrella mundial, ese es el atún, que por su gran versatilidad, se utiliza en todos los tipos de cocina. Gracias a su alto contenido en Omega3, aporta una gran cantidad de beneficio para nuestro organismo. En España una de las formas de extracción del atún en la "Levantá" (típica de los atunes en la almadraba de Barbate y que cuenta con siglos de historia). Cádiz: Barbate, Conil o Zahara son tres de las ciudades más importantes en las que se muestra este codiciado producto y se realizan diferentes degustaciones de tapas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, España reúne unos 260.000 gastronómicos al año, los turistas eligen nuestro país por tres motivos: la materia prima , la forma de comer y la hospitalidad. 15 de cada 100 turistas viajan a España por su comida, es el quinto país del mundo con más estrellas Michelin y el país con más restaurantes en la lista de los mejores del mundo (7 restaurantes, con 3 de ellos en el top 10).