Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (26-09-2025)

Sube la tensión por la incursión de más drones en Dinamarca: Rusia asegura que Europa y la OTAN les han declarado la guerra

La tensión va en aumento entre Rusia y Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha asegurado que no dudarán en defender su territorio, incluso derribando cazas rusos si es necesario. Moscú lo ha interpretado como una declaración de guerra y ha amenazado con represalias.

El buque de acción marítima (BAM) Furor ha zarpado la madrugada de este viernes del puerto de Cartagena para dar apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes el pasado martes. Su labor se limitará al acompañamiento y la evacuación, en caso de que fuera de necesario, nunca a acciones de guerra.