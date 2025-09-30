Logo de telecincotelecinco
Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (30-09-2025)

Con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco Informativos Telecinco 2025 Mediodía 30/09/2025
Las noticias, de la mano de Ángeles Blanco e Isabel JiménezInformativos Telecinco

Alerta de la AEMET por lluvias extremas

La lluvia vuelve a ser la protagonista, sobre todo en Ibiza y Formentera. De las tres comunidades que han amanecido este martes en alerta, Valencia, Murcia y Baleares, solo las pitiusas tienen avisos.

La violencia vicaria, tipificada por primera vez como delito autónomo con agravante de género

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria, una de las prioridades del Ministerio de Igualdad para esta legislatura. La nueva norma define esta forma de violencia de género, la tipifica por primera vez como delito específico en el Código Penal y reconoce como víctimas no solo a los hijos e hijas menores, sino también a familiares y parejas de las mujeres. 

