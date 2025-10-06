Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (06/10/2025)

Vuela de regreso a España el segundo grupo de los españoles de la Flotilla deportados por Israel

Begoña Gómez planta por segunda vez al juez Peinado

27 de los 28 españoles que iban a bordo de la Flotilla a Gaza y que permanecían en Israel llegan este lunes a medianoche a España, después de que el domingo aterrizara en el Aeropuerto de Madrid Barajas un grupo de 21 activistas tras ser deportado desde Israel.

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha vuelto a enviar a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, para que le represente ante el juez Juan Carlos Peinado en la vista en la que será informada de que, si va a juicio, será juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que está investigada -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo-, no solo por la supuesta malversación, como acordó en un principio.