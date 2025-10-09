Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (09/10/2025)

La esperanza de que la paz sea real

Feijóo marca distancias con Ayuso

Palestinos e israelíes celebran el acuerdo de paz. El alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después, eso sí, de que lo ratifique el Gobierno israelí. Hamás asegura que hoy empieza una tregua duradera. Después vendrá el intercambio de rehenes y presos y comenzará el reparto de ayuda humanitaria. Han pasado 732 días desde el estallido de la guerra y, según estimaciones, los bombardeos israelíes equivaldrían a siete bombas nucleares como las lanzadas en Hiroshima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuye el éxito.

Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que rechaza aportar una lista de médicos objetores al aborto a la que obliga la ley, han empujado al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a pronunciarse. Marca distancias y dice que "el aborto estará siempre garantizado conforme a las leyes", añadiendo que "volver 50 años atrás es meter miedo". El Gobierno ha dado un plazo de tres meses para que todas las comunidades cuenten con ese registro.