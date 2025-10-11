Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (11-10-2025)

La UME se despliega a Ibiza, su aeropuerto queda inoperativo y activan un plan especial desde Baleares debido a la DANA Alice

Unas 400.000 personas celebran en Tel Aviv el acuerdo de liberación con Witkoff, Kushner e Ivanka Trump

La Dirección General de Emergencias e Interior ha activado el Plan Inunbal en Situación Operativa 2 (SO-2) en Ibiza y Formentera, en SO-1 en Mallorca y en SO-0 en Menorca. Esto ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Govern a enviar los mensajes masivos 'ES-Alert'. Además, el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Ibiza se ha activado después de que así lo hayan solicitado desde Baleares. Por otro lado, el aeropuerto de Ibiza ha quedado este sábado por la tarde inoperativo a causa de las lluvias torrenciales que han vuelto afectar a las Pitiusas, por la DANA Alice, y que han motivado la activación del sistema de Protección Civil EsAlert por lluvias intensas.

Unas 400.000 personas se han concentrado este sábado en la rebautizada como plaza de los Rehenes de Tel Aviv para celebrar el acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos acompañados en esta ocasión por el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff; el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y su esposa, Ivanka Trump. Witkoff ha tomado la palabra para dar las gracias a Trump, a Kushner, a los líderes árabes y musulmanes, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu --abucheado por los asistentes-- y a las familias de los rehenes por su implicación para lograr el acuerdo ahora en marcha.