Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (12-10-2025)

Renfe suspende trenes y se cancelan las clases en cinco comarcas de Tarragona debido a la DANA Alice

Madrid acoge el Desfile de las Fuerzas Armadas del Día de la Hispanidad

Miles de ciudadanos han arropado este domingo a las Fuerzas Armadas en el acto central del día de la Fiesta Nacional, presidido por los reyes, que se ha desarrollado sin incidentes, aunque los cielos nublados han obligado a acortar el desfile aéreo, limitado al paso de los 'cazas' y a la Formación Mirlo. Al margen de este pequeño cambio de guion, solo los habituales pitos y abucheos a la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han enturbiado la tradicional celebración del 12 de octubre con la que cada año se rinde homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas.

La DANA Alice continúa azotando el levante peninsular, y tras su paso por Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, castiga ahora con fuerza algunas localidades de Tarragona. El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 20 horas de este domingo 630 llamadas, que han generado 352 expedientes, relacionadas con el episodio de lluvias que está afectando algunas comarcas de Tarragona. La lluvia de este domingo por la tarde en Tarragona ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea por acumulación de agua, informa Renfe en un comunicado. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana ha ampliado la alerta naranja por lluvias vigente para mañana 13 de octubre y se extiende también al litoral norte de Alicante y al sur de Castelló