Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (15-10-2025)

Trump afirma que podría aplicarle un "castigo comercial con aranceles" a España y el Gobierno le resta importancia a la amenaza

Alberto Núñez Feijóo plantea endurecer los requisitos para que los inmigrantes obtengan la nacionalidad española

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pensado en darle un “castigo comercial con aranceles” a España: “Creo que es increíblemente irrespetuoso, España, el único de todos los países de la OTAN que lo dice”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este martes endurecer los requisitos para que los inmigrantes accedan a la nacionalidad española, elevando "el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional": "La nacionalidad española no se regala, se merece".