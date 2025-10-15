Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
A la carta
Programas completos

Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (15-10-2025)

Con Arancha Morales Informativos Telecinco 2025 Matinal 15/10/2025
Las noticias, de la mano de Arancha MoralesInformativos Telecinco

  • Trump afirma que podría aplicarle un "castigo comercial con aranceles" a España y el Gobierno le resta importancia a la amenaza

  • Alberto Núñez Feijóo plantea endurecer los requisitos para que los inmigrantes obtengan la nacionalidad española

Compartir

Trump afirma que podría aplicarle un "castigo comercial con aranceles" a España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pensado en darle un “castigo comercial con aranceles” a España: “Creo que es increíblemente irrespetuoso, España, el único de todos los países de la OTAN que lo dice”.

Alberto Núñez Feijóo plantea endurecer los requisitos para que los inmigrantes obtengan la nacionalidad española

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este martes endurecer los requisitos para que los inmigrantes accedan a la nacionalidad española, elevando "el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional": "La nacionalidad española no se regala, se merece".

PUEDE INTERESARTE
Temas