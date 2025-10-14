Dori Toribio 14 OCT 2025 - 22:26h.

El mandatario ha vuelto a recalcar que está muy descontento con España

Donald Trump, a Pedro Sánchez en Egipto sobre el gasto en Defensa: "¿Estáis ya trabajando con el tema del PIB?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pensado en darle un “castigo comercial con aranceles” a España: “Creo que es increíblemente irrespetuoso, España, el único de todos los países de la OTAN que lo dice”. Así lo ha dicho en la Casa Blanca, acompañado por el presidente de Argentina, Javier Milei, que está allí negociando un crédito de Washington. Unas palabras que llegan poco después de proponer la expulsión de nuestro país de la alianza.

Javier Milei también ha sido muy crítico con Pedro Sánchez. El mandatario ha vuelto a recalcar que está muy descontento con España porque es el único país en que no se ha comprometido aumentar el gasto al 5% en la OTAN y que eso le parece muy injusto e irrespetuoso.

El Gobierno le resta importancia a la amenaza de Trump

Trump ha vuelto a decir que está pensando en imponer aranceles a España como represalia comercial por su gasto en defensa. El presidente estadounidense ya dijo lo mismo hace meses, en la pasada cumbre de la OTAN. Hace poco, Trump también sugirió que quizás España debería ser expulsada de la alianza por su menor contribución.

El Gobierno ha restado importancia este martes a la amenaza de represalias comerciales del presidente de Estados Unidos y ha considerado que la relación entre ambos países pudo constatarse ayer con el saludo entre Trump y el presidente Pedro Sánchez.