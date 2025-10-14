Alberto Núñez Feijóo plantea elevar "el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional" para acceder a la nacionalidad española

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este martes endurecer los requisitos para que los inmigrantes accedan a la nacionalidad española, elevando "el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional": "La nacionalidad española no se regala, se merece".

En un acto en Barcelona, acompañado de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Feijóo ha desgranado los diez puntos del plan de inmigración del PP, que busca propiciar una inmigración "ordenada, legal y humana", ante el actual "descontrol", del que ha responsabilizado al Gobierno.

Además de medidas ya conocidas como el visado por puntos o unificar en una única autoridad las competencias en inmigración, el líder del PP ha dado a conocer otras nuevas, como el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad, reforzar la presencia de cuerpos policiales en las fronteras o que prestaciones sociales como el ingreso mínimo vital estén vinculadas a la búsqueda de empleo.

"Ser español no es solo vivir en España, es participar de un proyecto común"

"La nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo. Debe de ser ante todo un reconocimiento a quienes han demostrado con hechos su voluntad de integrarse, de respetar nuestras leyes y de contribuir al país que los acoge", ha sostenido.

Según Feijóo, "ser español no es solo vivir en España, es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino, es sentirse parte de algo más grande que uno mismo".