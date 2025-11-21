'El debate de las tentaciones': Temporada 9 programa 2, completo

Ya disponible el programa 2 de de 'El Debate de las Tentaciones': contenido inédito, análisis y los chicos en plató

Compartir







Debate 2 - Los cinco protagonistas viven una hoguera en el plató

Gilbert, Juanpi, Darío, Rodri y Álvaro se sientan en el plató del debate para responder a las críticas de los colaboradores y enfrentarse a imágenes que no han visto hasta el momento. Nuestras protagonistas viven una particular hoguera en 'El Debate de las tentaciones'. Además, el debate muestra imágenes exclusivas de la hoguera de las chicas y un avance en primicia del próximo programa.