'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 20, completo

Si te perdiste el último programa de 'La isla de las tentaciones 9' solo tienes que darle al 'play' para verlo completo

Almudena y Borja están más cerca que nunca y el desenlace de esta tentación podría estar muy cerca. Por otro lado, Rodri puede ver durante diez minutos lo que está sucediendo en la villa de las chicas, y lo que ve de Helena le confirma todo lo que ya pensaba y provocará un momento de tensión que acabará con él de rodillas frente a Sandra Barneda pero, ¿por qué?

Pero esto no será todo. Tensiones, acercamientos, fiestas y mucho más se da en las dos villas, donde también llegará algo por sorpresa que dejará a todos de piedra, ¿qué será? Ya puedes descubrirlo en este programa completo de 'La isla de las tentaciones 9': solo tienes que darle al 'play' al vídeo.