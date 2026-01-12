'GH DÚO 4': Cuentas pendientes 1, completo (11/01/26)

Logo de telecincotelecinco
En la primera noche de 'GH DÚO: Cuentas pendientes', el programa desvela una noticia bomba: el nombre de la concursante de ‘La isla de las tentaciones 9’ que se incorpora oficialmente a la edición. Además, un giro inesperado marca el inicio del concurso con privilegios decisivos para dos parejas.

