'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 3, completo

El último programa de 'Casados a primera vista', ¡al completo!: no te lo pierdas

Los famosos que deben participar en 'Casados a primera vista', según los colaboradores de 'Vamos a ver'

Compartir







Atracciones intensas, bodas cargadas de tensión y lunas de miel al límite pondrán a prueba a varias parejas. Entre nuevos enlaces, crisis inesperadas y la intervención de los expertos, el amor viajará de Bali a París… pero no todos lograrán llegar al final del camino.