'Tentaciones Privé': Programa 3, completo

Helena Arauz rompe su silencio, en exclusiva, y se reencuentra con Claudia Chacón para hablar cara a cara del fin de su amistad. ¿Cuál es el verdadero origen de su distanciamiento? ¿En qué punto está su relación con Gilbert?

Además, destapamos el romance secreto entre dos participantes de ‘La isla de las tentaciones 9’ y desvelamos nuevos detalles sobre el triángulo amoroso entre Érika, Rodri Sánchez.

