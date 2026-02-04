Logo de telecincotelecinco
'Tentaciones Privé': Programa 2, completo

P2 - Darío y Borja cara a cara, la traición de Gilbert a Helena y Mara contra Sandra La isla de las tentaciones Temporada 9 Tentaciones Privé 2
En el segundo programa de ‘Tentaciones Privé’ ha llegado la hora de que Darío y Borja se vean cara a cara para despejar todos los temas que aún quedan pendientes tras ‘LIDLT 9’. ¿En qué punto está su relación con Almudena? ¿Qué siente cada uno por ella a día de hoy?

Además, Mara se sincera tras su encuentro con Juanpi y Gilbert admite su traición a Helena. Como también saltará un bombazo relacionado con Érika: no te lo pierdas, ¡solo tienes que darle al 'play' al vídeo!

