'Tentaciones Privé': Programa 2, completo

Tentaciones Privé 04 FEB 2026 - 20:00h.

¡Ya puedes disfrutar del segundo programa de 'Tentaciones Privé': solo tienes que darle al 'play' al vídeo!

El cara a cara definitivo de Borja y Darío en 'Tentaciones Privé': "Está en la que ha sido mi casa, ¿cómo no va a remover?"

En el segundo programa de ‘Tentaciones Privé’ ha llegado la hora de que Darío y Borja se vean cara a cara para despejar todos los temas que aún quedan pendientes tras ‘LIDLT 9’. ¿En qué punto está su relación con Almudena? ¿Qué siente cada uno por ella a día de hoy?

Además, Mara se sincera tras su encuentro con Juanpi y Gilbert admite su traición a Helena. Como también saltará un bombazo relacionado con Érika: no te lo pierdas, ¡solo tienes que darle al 'play' al vídeo!