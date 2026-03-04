'Tentaciones Privé': Programa 6, completo

¡Dale al 'play' y disfruta del sexto programa de 'Tentaciones Privé', al completo!

En el sexto programa de ‘Tentaciones Privé’, Helena Arauz regresa para enfrentar alguna de las cuentas que sigue teniendo pendiente. La participante de ‘LIDLT 9’, cara a cara con sus compañeras Andrea y Nieves tras salir a la luz las pruebas que confirmarían su relación con Gilbert. Además, Olatz nos actualiza todo sobre su ruptura con Barranco y Juanpi reacciona a la nueva traición de Mara con otro chico.