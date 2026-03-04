Logo de telecincotelecinco
'Tentaciones Privé': Programa 6, completo

Helena y Gilbert se enfrentan a sus compañeras ante las evidencias que confirman su relación
En el sexto programa de ‘Tentaciones Privé’, Helena Arauz regresa para enfrentar alguna de las cuentas que sigue teniendo pendiente. La participante de ‘LIDLT 9’, cara a cara con sus compañeras Andrea y Nieves tras salir a la luz las pruebas que confirmarían su relación con Gilbert. Además, Olatz nos actualiza todo sobre su ruptura con Barranco y Juanpi reacciona a la nueva traición de Mara con otro chico.

