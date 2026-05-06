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'La isla de las tentaciones': Temporada 10 programa 12, completo

P12 - Nueva pareja y nuevos castigos La isla de las tentaciones Temporada 10 Programa 12
El programa completo.. Telecinco.es
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Alba y David forman la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones 10' que entra en las respectivas villas en sustitución de Álex y Ainhoa, los que se marchan de República Dominicana, pero antes ella tiene que tomar la decisión final de su relación ante el abandono unilateral de su pareja.

Además, llegan la elección de nuevas citas, saltan las alarmas en las fiestas de las villas y mucho más: solo tienes que darle al 'play' al vídeo para ver este duodécimo programa de 'La isla de las tentaciones 10', al completo.

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